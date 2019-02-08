"Лион" одолел "Генгам" и пробился в четвертьфинал Кубка Франции

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"Лион" одолел "Генгам" и пробился в четвертьфинал Кубка Франции

В рамках 1/8 финала Кубка Франции "Лион" одержал победу над "Генгамом". Таким образом, "ткачи" пробились в четвертьфинал турнира, где их ждет противостояние с "Каном".

"Генгам" - "Лион" 1:2

Голы: Дембеле, 7 - 0:1, Корне, 49 - 0:2, Менди, 88 - 1:2

"Генгам": Юнссон, Сорбон, Ларссон, Эбоа-Эбоа, Ребошу, До, Ндонг, Бенезе, Дидо (Коко, 74), Роделен (Тюрам, 56), Ру (Менди, 56).

"Лион": Антони Лопеш, Тете, Денайер, Менди (Марсал, 82), Марсело, Ндомбеле, Тузар, Корне, Терье, Фекир (Диоп, 71), Дембеле (Траоре, 71).

Предупреждения: Эбоа-Эбоа (26), Тете (46).

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