"Лион" определился с ценой на Ауара. Игроком интересуются топ-клубы
Фото: инстаграм Уссема Ауара/Автор неизвестен
"Лион" готов продать полузащитника Уссема Ауара, который требует трансфера и отказался от тренировок, сообщает ESPN.
По сведениям источника, французский клуб оценивает игрока в 25 миллионов евро. Интерес к хавбеку проявляют "Арсенал", ПСЖ и испанские клубы.
23-летний Ауар в прошлом сезоне провел за "Лион" 33 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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