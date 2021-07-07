"Лион" определился с ценой на Ауара. Игроком интересуются топ-клубы

Фото: инстаграм Уссема Ауара/Автор неизвестен

"Лион" готов продать полузащитника Уссема Ауара, который требует трансфера и отказался от тренировок, сообщает ESPN.

По сведениям источника, французский клуб оценивает игрока в 25 миллионов евро. Интерес к хавбеку проявляют "Арсенал", ПСЖ и испанские клубы.

23-летний Ауар в прошлом сезоне провел за "Лион" 33 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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