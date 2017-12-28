"Лион" определился с трансферной стоимостью Фекира

Французский "Лион" определился с трансферной стоимостью своего полузащитника Набиля Фекира, информирует Daily Star.

По сведениям издания, продать своего 24-летнего хавбека "ткачи" будут готовы за сумму, равную не менее 70-ти миллионам евро. При этом "Лион" полностью исключил продажу игрока в зимнее трансферное окно, предпочитая расстаться с ним летом следующего года.

Напомним, "Интер" интересуется защитником "Лиона". | soccernews.ru