"Лион" определился со стоимостью Фекира

"Лион" готов продать во время текущего трансферного окна своего полузащитника Набиля Фекира, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, "ткачи" намерены выручить от трансфера 25-летнего футболиста не менее 30 миллионов евро.

Интерес к французскому хавбеку проявляют "Милан" и "Арсенал".

Примечательно, что год назад "Лион" не отпустил Фекира в "Ливерпуль" за 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне игрок провёл 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов.

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