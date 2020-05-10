"Лион" опроверг, что ответный матч ЛЧ с "Ювентусом" состоится 7 августа
"Лион" опроверг информацию о том, что ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Ювентусом" пройдет 7 августа.
Ранее об этом заявил президент французского клуба Жан-Мишель Оляс.
"Лион" хочет прояснить, что дата матча с "Ювентусом" еще не утверждена. Дата проведения матча дата быть подтверждена в рамках планирования финальных стадий Лиги чемпионов, о чем объявит непосредственно УЕФА в скором времени", - говорится в заявлении "Лиона".
В первой встрече 1/8 финала Лиги Чемпионов "Лион" минимально обыграл "Ювентус" (0:1). Ответный матч должен был пройти 17 марта, однако был отменен из-за пандемии коронавируса.
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