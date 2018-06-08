"Лион" опроверг трансфер Фекира в "Ливерпуль"

Переход полузащитника "Лиона" Набиля Фекира в "Ливерпуль" оказался под угрозой срыва.

"Информация о переходе Набиля Фекира не соответсвует действительности. Мы категорически опровергаем все слухи о его переходе в "Ливерпуль", - говорится в заявлении "Лиона", опубликованном в клубном твиттере.

Ранее сообщалось, что 24-летний Фекир уже прошел медицинское обследование для "Ливерпуля", находясь в расположении сборной Франции.

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