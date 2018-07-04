"Лион" оштрафует Депая
"Лион" оштрафует полузащитника Мемфиса Депая за пропуск первой тренировки в рамках подготовки к следующему сезону.
"Депай отсутствовал, причём по непонятным причинам. Он будет наказан денежным штрафом, когда вернётся в расположение клуба. У него было пять недель отпуска, как и у всех остальных" - цитирует главного тренера "ткачей" Бруно Женезио Goal.com.
СМИ связывают поведение Депая с желанием сменить клубную прописку. Ранее на голландского вингера претендовал "Милан".
Кстати, отдыхает футболист красиво. Предлагаем Вашему вниманию несколько фотографий его досуга.
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|Команда
|М
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|ПСЖ
|38
|93
|2
|Монако
|38
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|3
|Лион
|38
|78
|4
|Марсель
|38
|77
|5
|Ренн
|38
|58
|6
|Бордо
|38
|55
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|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
|54
|9
|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
|51
|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
|47
|13
|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
|41
|15
|Страсбур
|38
|38
|16
|ФК Кан
|38
|38
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|Лилль
|38
|38
|18
|Тулуза
|38
|37
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|Труа
|38
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|20
|Метц
|38
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