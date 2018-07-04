"Лион" оштрафует Депая

"Лион" оштрафует полузащитника Мемфиса Депая за пропуск первой тренировки в рамках подготовки к следующему сезону.

"Депай отсутствовал, причём по непонятным причинам. Он будет наказан денежным штрафом, когда вернётся в расположение клуба. У него было пять недель отпуска, как и у всех остальных" - цитирует главного тренера "ткачей" Бруно Женезио Goal.com.

СМИ связывают поведение Депая с желанием сменить клубную прописку. Ранее на голландского вингера претендовал "Милан".

Кстати, отдыхает футболист красиво. Предлагаем Вашему вниманию несколько фотографий его досуга.

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