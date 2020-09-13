"Лион" отказал английскому клубу в трансфере Траоре

Нападающий "Лиона" Бертран Траоре не перейдет в "Астон Виллу", сообщает Footmercato.

По сведениям издания, английский клуб намеревался приобрести футболиста в летнее трансферное окно и предлагал за него 17 миллионов евро. Впрочем, "Лион" отказался продавать игрока.

25-летний Траоре выступает за "Лион" с 2017 года. Всего он провел за клуб 126 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 17 результативных передач. Его контракт с французским клубом рассчитан до июня 2022 года.

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