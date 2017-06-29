"Лион" отказал "Арсеналу" в трансфере Ляказетта

Лондонский "Арсенал" пытается купить форварда "Лиона" Александра Ляказетта, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "канониры" предложили за 26-летнего футболиста 50 миллионов евро, однако французский клуб ответил отказом.

"Арсенал" и "Лион" продолжают переговоры по данной сделке. Напомним, что президент "ткачей" Жан-Мишель Ола оценивает Ляказетта в 57 миллионов евро.

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