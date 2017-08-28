"Лион" отказал "Барселоне" в трансфере Маолида

Форвард "Лиона" Мизиан Маолида попал в сферу интересов "Барселоны", сообщает Téléfoot.

По информации источника, каталонский клуб пытался купить 18-летнего француза этим летом и предлагал за него 8 миллионов евро и бонусы.

Однако "Лион" ответил отказом "сине-гранатовым". "Ткачи" месяц назад заключили с Маолида новый пятилетний контракт и не намерены расставаться с ним.

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