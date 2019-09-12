"Лион" отказался от аренды Хедиры

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира мог покинуть клуб минувшим летом.

Как сообщает France Football, арендовать 32-летнего немца мог "Лион", но "ткачи" в последний момент отказались от сделки.

Отмечается, что такое решение принял тренер "Лиона" Сильвиньо, который усомнился в физической подготовке игрока.

Ранее сообщалось, что интерес к Хедире также проявлял "Арсенал".

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