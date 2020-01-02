"Лион" отклонил первое предложение "Челси" по Дембеле

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"Лион" отклонил первое предложение "Челси" по Дембеле

Лондонский "Челси" предпринял первую попытку купить нападающего "Лиона" Муссу Дембеле, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, "синие" предложили за французского бомбардира 40 миллионов евро, но получили отказ.

"Ткачи" хотят сохранить в составе 23-летнего футболиста как минимум до лета, поэтому договориться с ними будет довольно проблематично.

Дембеле выступает за "Лион" с лета 2018 года, сыграл 71 матч, забил 30 голов и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: "Челси" определился с главной целью на зимнее трансферное окно. | http://soccernews.ru
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