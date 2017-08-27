"Лион" отклонил предложение "Барселоны" по своему форварду

Французский "Лион" отклонил предложение каталонской "Барселоны" по своему форварду Мизиану Маолиде, информирует football.fr.

По сведениям издания, за 18-летнего нападающего "ткачей" "сине-гранатовые" предложили 8 миллионов евро. Однако оно не устроило "Лион".

В текущем сезоне Маолида провел на поле всего 14 минут за свой клуб.

Напомним, вчера "Лион" сыграл в "сухую" ничью с "Нантом". | soccernews.ru