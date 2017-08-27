"Лион" отклонил предложение "Барселоны" по своему форварду

Теги барселоналионмизиан маолида

"Лион" отклонил предложение "Барселоны" по своему форвардуФранцузский "Лион" отклонил предложение каталонской "Барселоны" по своему форварду Мизиану Маолиде, информирует football.fr.

По сведениям издания, за 18-летнего нападающего "ткачей" "сине-гранатовые" предложили 8 миллионов евро. Однако оно не устроило "Лион".

В текущем сезоне Маолида провел на поле всего 14 минут за свой клуб.

Напомним, вчера "Лион" сыграл в "сухую" ничью с "Нантом". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Реал" теряет первые очки в Ла Лиге, довольствуясь ничьей с "Валенсией"

"Реал" теряет первые очки в Ла Лиге, довольствуясь ничьей с "Валенсией"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов