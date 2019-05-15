"Лион" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" по Ндомбеле

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"Лион" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" по Ндомбеле

Первая попытка "Манчестер Юнайтед" заполучить хавбека "Лиона" Танги Ндомбеле завершилась неудачей.

Как сообщает Le10Sport, "ткачи" отклонили предложение "МЮ" из-за маленького денежного размера. Отметим, что манкунианцы оценили футболиста в 50 миллионов евро. Сколько "Лион" хочет получить за своего лидера не уточняется.

На счету Ндомбеле в этом сезоне два забитых мяча и восемь ассистов в 47 матчах.

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