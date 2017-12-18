"Лион" отпраздновал победу над "Марселем" в противостоянии двух "Олимпиков"
Завершался 18-й тур французской Лиги 1 противостоянием двух наиболее известных "Олимпиков". В центральном матче игрового дня "Лион" принимал "Марсель". Обе команды ведут отчаянную борьбу с "Монако" за вторую строчку, но в очном противостоянии должны были определить того, кто будет замыкать первую тройку.
Встречу активнее начали хозяева поля, которые под покрывалом дыма фанатом спешили забить быстрый мяч. И им это удалось, что правда в голевом эпизоде большая доля вины легла на голкипера "Марселя". На 8-й минуте "Лион" заработал право на штрафной удар в 30-ти метрах от ворот. К мячу подошел Фекир и мощно пробил в сторону рамки. Манданда обязан был брать этот мяч, но неправильно поставив руки, пустил сферу за линию ворот – 1:0.
Какое-то время гостям потребовалось на то, чтобы прийти в себя. Ну а дальше "провансальцы" сумели перехватить инициативу и организовали ряд хороших атак на ворота Лопеша. Сначала Рами головой отлично пробивал после навеса, но голкипер "ткачей" потянул этот мяч. А много позже в аналогичной ситуации оказался Роланду, пробивая головой наверняка, но игрок "Марселя" не попал в створ с 5 метров.
А на 39-й минуте случился спорный эпизод в этой встрече. Жермен с левого края вывалился на ворота "Лиона", но пробивая в дальний угол, угодил в руку защитнику команды соперника. Однако арбитр никак не отреагировал на этот эпизод. На этом команды и разошлись, оставив продолжение борьбы на тайм второй.
Что интересно, старт второй половины игры снова был за хозяевами поля. "Лион" умело провел первую десятиминутку, сумев удвоить свое преимущество. Сначала после розыгрыша углового обязан был забивать Диас. В упор пробивал Мариано, но Манданда каким-то чудом спас свою команду. Впрочем, через минуту "Лион" таки забил второй мяч. Снова мяч оказался у Мариано в центре штрафной и на этот раз доминиканец не сплоховал – 2:0.
"Марсель" снова бросился в атаку, ведь терять гостям было уже нечего. После одной из атак Пайет пробивал со штрафного, но Лопеш сыграл надежно. А на 75-й минуте Сансон целил с линии штрафной сильным ударом в угол, но мяч угодил в штангу.
В концовке матча преимущество "провансальцев" было подавляющим. При этом верный шанс забить упустили хозяева поля. После быстрой контратаки "ткачей" Депай бил просто с убойной позиции, но мяч, ударившись о землю, залететь в ворота не захотел.
Гости до последнего сражались, пытаясь забить хотя бы гол престижа, но это был не их день. Таким образом "Лион" одержал важную победу и упрочил свое место в тройке призеров.
"Лион" – "Марсель" – 2:0
Голы: Фекир, 6 – 1:0. Мариано, 51 – 2:0.
"Лион": Лопеш, Тете, Марсело, Морель, Марсал, Тусар, Н’Домбеле (Депай, 83), Корне, Фекир (Менди, 90+1), Ауар, Мариано (Ферри, 79).
"Марсель": Манданда, Сакаи, Рами, Роланду, Амави, Ангисса (Лопес, 62), Луис Густаво, Товен, Окампос (Митроглу, 59), Пайет, Жермен (Сансон, 69).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите! "Лион" – "Марсель" – 2:0 (обзор)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|47
|2
|Монако
|18
|38
|3
|Лион
|18
|38
|4
|Марсель
|18
|35
|5
|Нант
|18
|30
|6
|Ницца
|18
|26
|7
|Ренн
|18
|25
|8
|Страсбур
|18
|24
|9
|Дижон
|18
|24
|10
|ФК Кан
|18
|24
|11
|Монпелье
|18
|23
|12
|Генгам
|18
|23
|13
|Амьен
|18
|21
|14
|Труа
|18
|21
|15
|Бордо
|18
|20
|16
|Сент-Этьен
|18
|20
|17
|Тулуза
|18
|19
|18
|Лилль
|18
|18
|19
|Анжер
|18
|15
|20
|Метц
|18
|8