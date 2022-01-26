"Лион" отреагировал на информацию о переходе Гимараэша в "Ньюкасл"

Фото: сайт "Лиона"\Автор неизвестен

«Лион» официально ответил на слухи о переходе бразильского хавбека команды Бруно Гимараэша в "Ньюкасл" за 40 миллионов евро.

"В это трансферное окно, когда малейшие слухи часто выдаются за реальность, "Лион" напоминает, что следует принимать во внимание только информацию, официально опубликованную клубом", – сообщает официальный сайт "ткачей".

Ранее сообщалось, что после матча сборной Бразилии с Эквадором полузащитник пройдет медицинское обследование для английского клуба.

В нынешней кампании Бруно сыграл 20 матчей в рамках французской Лиги 1, в которых отдал три голевые передачи.

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