"Лион" отреагировал на информацию о переходе Гимараэша в "Ньюкасл"

Теги лионньюкасл юнайтедтрансферыбруно гимараэш

"Лион" отреагировал на информацию о переходе Гимараэша в "Ньюкасл"

Фото: сайт "Лиона"\Автор неизвестен

«Лион» официально ответил на слухи о переходе бразильского хавбека команды Бруно Гимараэша в "Ньюкасл" за 40 миллионов евро.

"В это трансферное окно, когда малейшие слухи часто выдаются за реальность, "Лион" напоминает, что следует принимать во внимание только информацию, официально опубликованную клубом", – сообщает официальный сайт "ткачей".

Ранее сообщалось, что после матча сборной Бразилии с Эквадором полузащитник пройдет медицинское обследование для английского клуба.

В нынешней кампании Бруно сыграл 20 матчей в рамках французской Лиги 1, в которых отдал три голевые передачи.

Также не пропустите: "Ньюкасл" близок к подписанию Бруно Гимараэша из "Лиона". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Зюле покинет "Баварию" в конце сезона

Официально: Зюле покинет "Баварию" в конце сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов