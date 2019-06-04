"Лион" отрицает наличие договорённости с "Реалом" по трансферу Менди
"Лион" опубликовал официальное заявление касательно слухов о скором трансфере защитника Ферлана Менди в мадридский "Реал".
"Лион" отрицает соглашение с "Реалом" о возможном переходе защитника Ферланда Менди, несмотря на информацию, распространённую некоторыми СМИ", - говорится в коммюнике, опубликованном в официальном твиттере "ткачей".
Ранее утверждалось, что "Реал" купит Менди за 50 миллионов евро и заключит с ним контракт до 2025 года.
По данным L’Equipe, футболист уже проходит медобследование для королевского клуба.
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