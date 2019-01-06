"Лион" ожидаемо вышел в следующий раунд Кубка Франции

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"Лион" ожидаемо вышел в следующий раунд Кубка Франции

"Лион" своим матчем завершал программу дня в Кубке Франции.

"Ткачи" легко разобрались со своим соперником и прошли в 1/16 финала турнира.

"Бурж Фут" - "Лион" 0:2

Голы: Терье, 59 - 0:1, Менди, 77 - 0:2

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