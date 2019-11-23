"Лион" перед матчем с "Зенитом" обыграл "Ниццу" и вышел на 5-е место в Лиге 1
В матче 14-го тура чемпионата Франции "Лион" на своем поле обыграл "Ниццу" со счетом 2:1. Победу лионцам принесли голы Жеффа Рен-Аделаида и Муссы Дембеле. У гостей отличился Каспер Дольберг.
Благодаря победе "Лион" поднялся на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Ницца" осталась на 14-й позиции.
Напомним, что "Лион" является соперником "Зенита" в Лиге Чемпионов. В 5-м туре группового этапа клубы сыграют между собой. Матч состоится в Санкт-Петербурге 27 ноября.
"Лион" – "Ницца" - 2:1 (2:0)
Голы: Рен-Аделаид, 10 - 1:0, Дембеле, 28 (с пенальти) - 2:0, Дольберг, 78 - 2:1
"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Андерсен, Марсал, Дюбуа, Тиаго Мендес, Рен-Аделаид (Коне, 37), Терье (Рафаэл, 79), Тузар, Траоре (Корне, 71), Дембеле.
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