"Лион" перехватил трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

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"Лион" перехватил трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

"Лион" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Тоттенхэма" Рео Гриффитса.

18-летний англичанин присоединился к "ткачам" на правах свободного агента и заключил контракт до 2022 года.

Стоит отметить, что в гонке за Гриффитсом "Лион" опередил "Реал", "Барселону" и ПСЖ.

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