"Лион" переиграл "Лилль" по пенальти в полуфинале Кубка Франции
"Лион" переиграл "Лилль" в полуфинале Кубка французской лиги.
"Лион" - "Лилль" - 2:2 (1:1). Пенальти - 4:3
Голы: Ренату Санчеш, 13 - 0:1, Дембеле, 17 (с пенальти) - 1:1, Ауар, 85 - 2:1, Реми, 90 (с пенальти) - 2:2.
"Лион": Тэтэрушану, Марселу, Рафаэл да Силва, Денайер, Марсал, Тиагу Мендес, Ауар (Аннерсен, 90), Какере (Тузар, 53), Дембеле, Траоре (Террье, 68), Корне.
"Лилль": Лео Жардим, Пье (Тиагу Джало, 71), Жозе Фонти, Габриэл, Мандава, Андре, Ренату Санчеш, Иконе (Реми, 78), Сумаре (Араужу, 87), Бамба, Осимен.
В финале турнира "Лилль" встретится с победителем пары ПСЖ - "Реймс".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|46
|2
|Марсель
|20
|41
|3
|Ренн
|20
|36
|4
|Нант
|20
|32
|5
|Лилль
|20
|31
|6
|Монпелье
|20
|30
|7
|Лион
|20
|29
|8
|Монако
|19
|29
|9
|Реймс
|20
|29
|10
|Анжер
|20
|29
|11
|Ницца
|20
|28
|12
|Страсбур
|20
|27
|13
|Бордо
|20
|26
|14
|Брест
|20
|25
|15
|Сент-Этьен
|20
|25
|16
|Дижон
|20
|21
|17
|Метц
|20
|20
|18
|Амьен
|20
|18
|19
|Ним
|20
|15
|20
|Тулуза
|20
|12