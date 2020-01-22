"Лион" переиграл "Лилль" по пенальти в полуфинале Кубка Франции

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"Лион" переиграл "Лилль" по пенальти в полуфинале Кубка Франции

"Лион" переиграл "Лилль" в полуфинале Кубка французской лиги. 

"Лион" - "Лилль" - 2:2 (1:1). Пенальти - 4:3

Голы: Ренату Санчеш, 13 - 0:1, Дембеле, 17 (с пенальти) - 1:1, Ауар, 85 - 2:1, Реми, 90 (с пенальти) - 2:2.

"Лион": Тэтэрушану, Марселу, Рафаэл да Силва, Денайер, Марсал, Тиагу Мендес, Ауар (Аннерсен, 90), Какере (Тузар, 53), Дембеле, Траоре (Террье, 68), Корне.

"Лилль": Лео Жардим, Пье (Тиагу Джало, 71), Жозе Фонти, Габриэл, Мандава, Андре, Ренату Санчеш, Иконе (Реми, 78), Сумаре (Араужу, 87), Бамба, Осимен.

В финале турнира "Лилль" встретится с победителем пары ПСЖ - "Реймс".

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