"Лион" переиграл "Метц" в матче Лиги 1

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"Лион" переиграл "Метц" в матче Лиги 1

В рамках 26-го тура французской Лиги 1 "Лион" на выезде переиграл "Метц".

На данный момент "Лион" занимает в чемпионате шестое место, а "Метц" - 15-е.

"Метц" - "Лион" 0:2

Гол: Дембеле (пен), 45 - 0:1, Ауар, 90 - 0:2

"Метц": Укиджа, Бойе, Сантонз, Бронн, Юдоль, Ндорам, Ангбан (Гакпа, 79), Фофана, Нгетте (Яде, 88), Диалло, Ньян (Амброз, 79).

"Лион": Антони Лопеш, Марсал, Марсело, Денайер, Дюбуа, Бруно Гимараэс, Тузар, Терье, Корне, Токо-Экамби (Ауар, 86), Дембеле.

Удаление: Диалло (82).

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Дмитрий Владимирович
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