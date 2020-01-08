"Лион" победил "Брест" и вышел в полуфинал Кубка лиги
"Лион" на своем поле уверенно обыграл "Брест" в 1/4 финала Кубка Франции.
В составе хозяев голами отметились Мусса Дембеле, Уссем Ауар и Жеан Лукас.
"Лион" - "Брест" - 3:1 (1:0)
Голы: Дембеле, 19 - 1:0, Ауар, 55 - 2:0, Грансир, 85 - 2:1, Жан Лукас, 90+1 - 3:1.
"Лион": Тэтэрушану, Денайер, Тете, Аннерсен, Тузар (Жан Лукас, 56), Тиагу Мендес, Ауар (Черки, 70), Дембеле, Траоре, Корне, Террье (Какере, 81).
"Брест": Леон, Шардонне, Перро, Байн, Бело, Фоссюрье (Н`Гома, 57), Отре (Майи, 79), Грансир, Мбок, Магнетти, Менди (Шарбоннье, 68).
Благодаря этой победе "Лион" стал вторым полуфиналистом турнира. Ранее в 1/2 финала вышел "Реймс".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Страсбур
|18
|24
|14
|Ницца
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12