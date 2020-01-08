"Лион" победил "Брест" и вышел в полуфинал Кубка лиги

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"Лион" победил "Брест" и вышел в полуфинал Кубка лиги

"Лион" на своем поле уверенно обыграл "Брест" в 1/4 финала Кубка Франции.

В составе хозяев голами отметились Мусса Дембеле, Уссем Ауар и Жеан Лукас.

"Лион" - "Брест" - 3:1 (1:0)

Голы: Дембеле, 19 - 1:0, Ауар, 55 - 2:0, Грансир, 85 - 2:1, Жан Лукас, 90+1 - 3:1.

"Лион": Тэтэрушану, Денайер, Тете, Аннерсен, Тузар (Жан Лукас, 56), Тиагу Мендес, Ауар (Черки, 70), Дембеле, Траоре, Корне, Террье (Какере, 81).

"Брест": Леон, Шардонне, Перро, Байн, Бело, Фоссюрье (Н`Гома, 57), Отре (Майи, 79), Грансир, Мбок, Магнетти, Менди (Шарбоннье, 68).

Благодаря этой победе "Лион" стал вторым полуфиналистом турнира. Ранее в 1/2 финала вышел "Реймс".

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