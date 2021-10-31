"Лион" победил "Ланс" в матче Лиги 1

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"Лион" победил "Ланс" в матче Лиги 1Фото: твиттер "Лиона"

В рамках 12-го тура французской Лиги 1 "Лион" обыграл "Ланс".

"Ланс" по-прежнему остается на втором месте, "Лион" поднялся на пятую строчку.

"Лион" - "Ланс" 2:1

Голы: Токо-Экамби (пен), 25 - 1:0, Ауар, 41 - 2:0, Калимуэндо, 61 - 2:1

"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа (Гюсто, 78), Боатенг (Диоманде, 77), Денайер, Эмерсон, Шакири (Тиаго Мендес, 64), Ауар, Бруно Гимараэс (Слимани, 90), Какре, Лукас Пакета, Токо-Экамби (Шерки, 78).

"Ланс": Лека, Клосс (Мачадо, 85), Гради (Боли, 85), Данзо, Медина, Франковски, Фофана, Дукуре, Саид (Давид Кошта, 76), Сотока (Какута, 46), Калимуэндо (Жан, 77).

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