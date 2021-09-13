"Лион" победил "Страсбур" в матче Лиги 1
Фото: твиттер "Лиона"
В рамках 5-го тура французской Лиги 1 "Лион" одержал победу над "Страсбуром".
Благодаря победе "ткачи" поднялись на 7-е место.
"Лион" - "Страсбур" 3:1
Голы: Дембеле, 8 - 1:0, Денайер, 64 - 2:0, Лукас Пакета, 87 - 3:0, Диалло (пен), 90 - 3:1
"Лион": Антони Лопеш, Гюсто, Денайер, Диоманде (Боатенг, 61), Эмерсон, Шакири (Лукас Пакета, 75), Тиаго Мендес (Какре, 61), Ауар, Бруно Гимараэс (Кеита, 90), Токо-Экамби (Шерки, 75), Дембеле.
"Страсбур": Зельс, Гильбер (Диалло, 65), Ле Маршан, Джику, Перрен (Ньямси, 77), Каси (Лиэнар, 45), Прцич (Ахолу, 65), Томассон, Белльгард, Гамейро (Уорис, 77), Ажорк.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13