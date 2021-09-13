"Лион" победил "Страсбур" в матче Лиги 1

Теги лионстрасбур

"Лион" победил "Страсбур" в матче Лиги 1Фото: твиттер "Лиона"

В рамках 5-го тура французской Лиги 1 "Лион" одержал победу над "Страсбуром".

Благодаря победе "ткачи" поднялись на 7-е место.

"Лион" - "Страсбур" 3:1

Голы: Дембеле, 8 - 1:0, Денайер, 64 - 2:0, Лукас Пакета, 87 - 3:0, Диалло (пен), 90 - 3:1

"Лион": Антони Лопеш, Гюсто, Денайер, Диоманде (Боатенг, 61), Эмерсон, Шакири (Лукас Пакета, 75), Тиаго Мендес (Какре, 61), Ауар, Бруно Гимараэс (Кеита, 90), Токо-Экамби (Шерки, 75), Дембеле.

"Страсбур": Зельс, Гильбер (Диалло, 65), Ле Маршан, Джику, Перрен (Ньямси, 77), Каси (Лиэнар, 45), Прцич (Ахолу, 65), Томассон, Белльгард, Гамейро (Уорис, 77), Ажорк.

Читайте также: ПСЖ без Месси и Неймара разгромил "Клермон". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 12 сентября

Главные новости дня: 12 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов