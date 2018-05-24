"Лион" - победитель женской Лиги Чемпионов

Женская команда "Лиона" стала победителем Лиги Чемпионов.

В финале "Лион" одолел "Вольфсбург". В основное время команды расписали безголевую ничью, а в дополнительное время французский клуб обыграл немецкий.

"Вольфсбург" - "Лион" - 0:0 (доп. время 1:4)

Голы: Хардер, 93 - 1:0, Анри, 98 - 1:1, Ле Сомме, 99 - 1:2, Хегерберг, 103 - 1:3, Абили, 116 - 1:4

Отметим, что "Лион" выиграл женскую Лигу Чемпионов третий раз кряду и в рекордный пятый раз в истории.

Читайте также: От афинского разгрома до стамбульского чуда: лучшие финалы Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru