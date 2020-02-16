"Лион" поделил очки со "Страсбуром"

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"Лион" поделил очки со "Страсбуром"

В рамках 25-го тура французской Лиги 1 "Лион" сыграл вничью со "Страсбуром".

"Лион" поднялся на десятое место, "Страсбур" - на седьмое.

"Лион" - "Страсбур" 1:1

Голы: Траоре, 21 - 1:0, Зои, 42 - 1:1

"Лион": Антони Лопеш, Рафаэл (Тете, 8), Марсал, Марсело, Андерсен, Ауар, Тиаго Мендес, Корне (Терье, 75), Какре, Траоре (Дембеле, 63), Токо-Экамби.

"Страсбур": Зельс, Митрович, Лала, Симакан, Коне, Лиэнар, Белльгард, Томассон, Ажорк (Лебо, 90), Зои (Джику, 74), Уорис (Мотиба, 82).

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