"Лион" поделил очки со "Страсбуром"
В рамках 25-го тура французской Лиги 1 "Лион" сыграл вничью со "Страсбуром".
"Лион" поднялся на десятое место, "Страсбур" - на седьмое.
"Лион" - "Страсбур" 1:1
Голы: Траоре, 21 - 1:0, Зои, 42 - 1:1
"Лион": Антони Лопеш, Рафаэл (Тете, 8), Марсал, Марсело, Андерсен, Ауар, Тиаго Мендес, Корне (Терье, 75), Какре, Траоре (Дембеле, 63), Токо-Экамби.
"Страсбур": Зельс, Митрович, Лала, Симакан, Коне, Лиэнар, Белльгард, Томассон, Ажорк (Лебо, 90), Зои (Джику, 74), Уорис (Мотиба, 82).
Читайте также: ПСЖ спасся от поражения в матче с "Амьеном". Команды забили восемь голов на двоих. | http://soccernews.ru
главное
-
"Ювентус" без Роналду обыграл "Брешию" и другие результаты 24-го тура Серии А
-
"Реал" и "Атлетико" готовы побороться за Агуэро
-
"Тамбов" договорился об аренде базы "Спартака"
-
"Манчестер Сити" может лишиться чемпионства 2014 года
-
Директор "Манчестер Сити" заверил футболистов, что у клуба есть неопровержимые доказательства по делу об отстранении от еврокубков
Лента новостей
-
Сарри объяснил отсутствие Роналду в матче с "Брешией"
-
"Челси" не отказался от трансфера Санчо
-
"Аякс" разгромил "Валвейк" в матче чемпионата Нидерландов
-
Смольников отклонил предложение "Зенита" о продлении контракта
-
1
"Бавария" уверенно разобралась с "Кельном" и вернула себе первое место
-
"Лион" поделил очки со "Страсбуром"
-
"Ювентус" без Роналду обыграл "Брешию" и другие результаты 24-го тура Серии А
-
"Тоттенхэм" вырвал победу над "Астон Виллой" в матче АПЛ
-
В интернете выложили фото новой выездной формы "Барселоны"
-
Лодыгин близок к переходу в тульский "Арсенал"
-
"Реал" и "Атлетико" готовы побороться за Агуэро
-
"Леганес" сыграл вничью с "Бетисом" в матче Примеры
-
"Атлетико" вступил в борьбу за защитника "Вальядолида"
-
Артета принял решение по будущему Обамеянга
-
Скауты "Интера", "Боруссии" и "Эвертона" следят за хавбеком "Вероны"
-
1
Луис Суарес Мирамонтес высказался о перспективах "Барселоны" в этом сезоне
-
Вьери назвал своего фаворита Евро-2020
-
Ротенберг объяснил, почему Шатов отказал "Сочи"
-
"Удинезе" и "Верона" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Севилья" и "Эспаньол" завершили матч результативной ничьей
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|62
|2
|Марсель
|24
|49
|3
|Ренн
|24
|41
|4
|Лилль
|24
|40
|5
|Монако
|25
|38
|6
|Монпелье
|25
|37
|7
|Страсбур
|24
|36
|8
|Ницца
|25
|36
|9
|Бордо
|25
|35
|10
|Нант
|25
|34
|11
|Лион
|24
|33
|12
|Реймс
|24
|33
|13
|Брест
|24
|30
|14
|Анжер
|25
|30
|15
|Метц
|25
|28
|16
|Сент-Этьен
|24
|28
|17
|Ним
|25
|27
|18
|Дижон
|25
|26
|19
|Амьен
|25
|21
|20
|Тулуза
|25
|13