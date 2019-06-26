"Лион" поднял цену на Ндомбеле, которым интересуется "Тоттенхэм"
Руководство "Лиона" приняло решение поднять цену на полузащитника Танги Ндомбеле, которым интересуется "Тоттенхэм", сообщает ESPN.
По сведениям издания, французский клуб хочет получить за футболиста 80 миллионов евро, хотя ранее клубы были близки к соглашению за 63 миллиона. Таким образом, "шпорам" придется улучшать свое прежнее предложение. На покупке француза настаивает главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
В минувшем сезоне 22-летний Ндомбеле провел за "Лион" 49 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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