"Лион" подписал одного из лидеров "Шахтера"
Фото: сайт "Лиона"
Пресс-служба "Лиона" на официальном сайте объявила о переходе бразильского полузащитника "Шахтера" Тете.
Французский клуб арендовал футболиста до 30 июня 2022 года. О наличии либо отсутствии пункта о приоритетном праве выкупа игрока не сообщается.
22-летний Тете выступает за "Шахтер" с 2019 года. Всего он провел за клуб 108 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 15 результативных передач. Ранее играл за "Гремио". 2-кратный чемпион Украины, обладатель Кубка Украины, обладатель Суперкубка Украины.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13