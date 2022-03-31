"Лион" подписал одного из лидеров "Шахтера"

Фото: сайт "Лиона"

Пресс-служба "Лиона" на официальном сайте объявила о переходе бразильского полузащитника "Шахтера" Тете.

Французский клуб арендовал футболиста до 30 июня 2022 года. О наличии либо отсутствии пункта о приоритетном праве выкупа игрока не сообщается.

22-летний Тете выступает за "Шахтер" с 2019 года. Всего он провел за клуб 108 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 15 результативных передач. Ранее играл за "Гремио". 2-кратный чемпион Украины, обладатель Кубка Украины, обладатель Суперкубка Украины.

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