"Лион" подписал защитника Менди

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"Лион" подписал защитника Менди

Защитник "Гавра" Ферлан Менди перешел в "Лион", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро и она может увеличиться еще на миллион за счету бонусов. Футболист подписал с лионским клубом контракт до 30 июня 2022 года и получил 22-й номер.

22-летний Менди выступал за "Гавр" с 2015 года, провел за клуб 52 матча и забил 2 гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,25 миллионов евро.

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