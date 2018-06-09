"Лион" подтвердил срыв трансфера Фекира в "Ливерпуль"

"Лион" на своём официальном сайте подтвердил срыв трансфера полузащитника Набиля Фекира в "Ливерпуль".

"Клуб сообщает, что переговоры с "Ливерпулем" не увенчались успехом. "Лион" ставит точку в этих переговорах. Поскольку "Ливерпуль" был приоритетным вариантом игрока и у него нет предложений, удовлетворяющих его интересам, Фекир остаётся в клубе на следующий сезон" - говорится в публикации "ткачей".

Ранее издание The Telegraph информировало, что сделка по Фекиру находится на грани срыва из-за результатов медицинского обследования. | http://soccernews.ru