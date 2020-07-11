"Лион" поспорит за трансферную цель "Барселоны" и "Атлетико"

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"Лион" поспорит за трансферную цель "Барселоны" и "Атлетико"

"Лион" стал третьим претендентом на полузащитника лондонского "Арсенала" Маттео Гендузи, сообщает Foot01.

По информации источника, "ткачи" видят в хавбеке "канониров" замену для Люки Тузара, который этим летом уйдёт в "Герту".

Напомним, что за 21-летнего француза также ведут борьбу "Барселона" и "Атлетико".

"Арсенал" готов продать Гендузи и требует за него 40 миллионов евро.

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