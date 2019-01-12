"Лион" потерял очки в домашнем матче Лиги 1

В матче 20-го тура чемпионата Франции "Лион" на своем поле сыграл вничью с "Реймсом" со счетом 1:1. В первом тайме счет открыл Пабло Чаваррия, но во второй половине встречи положение уравнял Бертран Траоре.

После этого матча "Лион" остался на третьем месте, "Реймс" вышел на седьмую позицию.

"Лион" – "Реймс" - 1:1 (0:1)

Голы: Чаваррия, 34 - 0:1, Траоре, 70 - 1:1

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Марсал (Дембеле, 62), Менди, Денайер, Фекир (Корне, 46), Ндомбеле, Траоре (Терье, 71), Ауар, Депай, Дюбуа.

"Реймс": Менди, Энгельс, Конан, Фоке, Абдельхамид, Мбемба (Дингоме, 78), Шавалерен, Кафаро, Ромао, Чаваррия (Оджо, 75), Уден.

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