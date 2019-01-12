"Лион" потерял очки в домашнем матче Лиги 1

Теги лионреймс

"Лион" потерял очки в домашнем матче Лиги 1

В матче 20-го тура чемпионата Франции "Лион" на своем поле сыграл вничью с "Реймсом" со счетом 1:1. В первом тайме счет открыл Пабло Чаваррия, но во второй половине встречи положение уравнял Бертран Траоре.

После этого матча "Лион" остался на третьем месте, "Реймс" вышел на седьмую позицию.

"Лион" – "Реймс" - 1:1 (0:1)
Голы: Чаваррия, 34 - 0:1, Траоре, 70 - 1:1

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Марсал (Дембеле, 62), Менди, Денайер, Фекир (Корне, 46), Ндомбеле, Траоре (Терье, 71), Ауар, Депай, Дюбуа.

"Реймс": Менди, Энгельс, Конан, Фоке, Абдельхамид, Мбемба (Дингоме, 78), Шавалерен, Кафаро, Ромао, Чаваррия (Оджо, 75), Уден.

Не пропустите: Трансфер Вильяма Венкера в "Монако" сорвался. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Севилья" объявила о предстоящем трансфере форварда "Барселоны"

"Севилья" объявила о предстоящем трансфере форварда "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 17 47
2 Лилль Лилль 20 37
3 Лион Лион 18 32
4 Монпелье Монпелье 18 30
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 18 30
6 Марсель Марсель 17 27
7 Страсбур Страсбур 19 26
8 Ренн Ренн 18 26
9 Реймс Реймс 19 26
10 Ницца Ницца 18 26
11 Нант Нант 18 23
12 Ним Ним 18 23
13 Бордо Бордо 17 22
14 Тулуза Тулуза 18 21
15 Анжер Анжер 18 20
16 ФК Кан ФК Кан 20 18
17 Амьен Амьен 19 18
18 Дижон Дижон 18 16
19 Монако Монако 18 13
20 Генгам Генгам 18 11
Полная таблица

топ-5 тегов