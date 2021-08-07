"Лион" потерял очки в игре с "Брестом"

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"Лион" потерял очки в игре с "Брестом"

Фото твиттер Лиги 1

В рамках 1-го тура французской Лиги 1 "Лион" дома не сумел обыграть "Брест" - ничья 1:1.

Гости открыли счёт усилиями Ирвена Кардоны, а у хозяев отличился Ислам Слимани.

"Лион" – "Брест" - 1:1

Голы: 0:1 – 43 Кардона, 1:1 – 62 Слимани.

"Лион": Антони Лопеш, Гюсто, Марсело, Лукеба, Дюбуа, Тиаго Мендес (Слимани, 60), Ауар, Какре, Токо-Экамби, Дембеле, Шерки (Лукас Пакета, 60).

"Брест": Бизот, Пьер-Габриэль (Фоссурье, 77), Шардонне, Брассье, Уронен, Белькебла (Маньетти, 18), Февр, Мбок, Мунье, Онора (Дюверн, 78), Кардона (Ле Дуарон, 65).

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