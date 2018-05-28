"Лион" повесил ценник на Фекира

"Лион" повесил ценник на своего ведущего полузащитника Набиля Фекира, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом "ткачи" будут готовы расстаться с 24-летним хавбеком, если по нему поступит предложение в размере не менее 60-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Фекир забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 40 матчах за "Лион". Главными претендентами на него называются "Ливерпуль" и мадридский "Атлетико".

Напомним, Фекир прояснил ситуацию со своим возможным переходом в "Ливерпуль". | soccernews.ru