"Лион" повесил ценник на Ндомбеле

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"Лион" повесил ценник на Ндомбеле

Хавбек "Лиона" Танги Ндомбеле, скорее всего, зимой сменит клуб.

Как сообщает L’Equipe, президент "ткачей" Жан Мишель Ола готов продать футболиста, однако за сумму не менее, чем 80 миллионов евро.

Напомним, что на Ндомбеле претендуют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и "Тоттенхэм".

В текущем сезоне Ндомбеле принял участие в 14 матчах, в которых забил один гол и отдал 4 ассиста.

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Комментарии
shaqiri

Центральный полузащитник со скоростью и дриблингом вот поэтому

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shaqiri

Центральный полузащитник со скоростью и дриблингом вот поэтому

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Gold

Ясно, спасибо).

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Gold

Не смотрю чемп Франции может кто в курсе, что за тип он и почему так до фига стоит?)

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