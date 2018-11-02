"Лион" повесил ценник на Ндомбеле

Хавбек "Лиона" Танги Ндомбеле, скорее всего, зимой сменит клуб.

Как сообщает L’Equipe, президент "ткачей" Жан Мишель Ола готов продать футболиста, однако за сумму не менее, чем 80 миллионов евро.

Напомним, что на Ндомбеле претендуют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и "Тоттенхэм".

В текущем сезоне Ндомбеле принял участие в 14 матчах, в которых забил один гол и отдал 4 ассиста.

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