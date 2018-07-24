"Лион" предложил 30 миллионов евро за игрока "Барселоны"

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"Лион" предложил 30 миллионов евро за игрока "Барселоны"

"Лион" хочет купить колумбийского защитника "Барселоны" Йерри Мину, сообщает RMC.

По сведениям издания, французский клуб готов заплатить за футболиста требуемые 30 миллионов евро. Также колумбиец входит в сферу интересов "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что 23-летний Мина ярко проявил себя на Чемпионате Мира-2018, забив 3 гола в 4 матчах.

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