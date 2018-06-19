"Лион" предложил Фекира двум английским грандам

"Лион" предложил услуги своего ключевого полузащитника Набиля Фекира двум английским грандам, информирует Sun Sport.

Так, по сведениям источника, "ткачи" вышли на контакт с лондонскими "Челси" и "Тоттенхэмом". Французский клуб предложил им приобрести 24-летнего хавбека, заплатив за него 75 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Фекир забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 40 матчах за "Лион".

Напомним, "Тоттенхэм" заинтересован в подписании другого хавбека "Лиона".