"Лион" предложил Фекира двум английским грандам

Теги лионнабиль фекиртоттенхэмчелси

"Лион" предложил Фекира двум английским грандам"Лион" предложил услуги своего ключевого полузащитника Набиля Фекира двум английским грандам, информирует Sun Sport.

Так, по сведениям источника, "ткачи" вышли на контакт с лондонскими "Челси" и "Тоттенхэмом". Французский клуб предложил им приобрести 24-летнего хавбека, заплатив за него 75 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Фекир забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 40 матчах за "Лион".

Напомним, "Тоттенхэм" заинтересован в подписании другого хавбека "Лиона"

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