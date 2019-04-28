"Лион" предложил Венгеру пост главного тренера

Новым главным тренером "Лиона" может стать Арсен Венгер, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, французский клуб предложил Венгеру пост главного тренера в следующем сезоне. Летом "Лион" расстанется с нынешним наставником Бруно Женезио.

69-летний Венгер в данный момент является безработным. С 1996 по 2018 годы он тренировал "Арсенал".

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