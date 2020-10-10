"Лион" представил Де Шильо
"Лион" провел презентацию новичка команды Маттии Де Шильо.
Benvenuto @mattia_desci ! #DeSciglio2021 pic.twitter.com/RVFR0xON92— Olympique Lyonnais (@OL) October 9, 2020
Напомним, что "ткачи" арендовали 27-летнего итальянца у "Ювентуса" до конца текущего сезона.
Контракт Де Шильо с "Ювентусом" рассчитан до лета 2022 года.
В прошлом сезоне на счету игрока 13 матчей во всех турнирах.
Читайте также: Депай прокомментировал срыв трансфера в "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Лион" представил Де Шильо
-
"Сочи" близок к покупке хорватского нападающего
-
Директор "Манчестер Сити" оценил возможность трансфера Месси
-
Куман: "Эта пауза дает нам возможность лучше подготовиться к матчам с "Хетафе", "Ференцварошем" и "Реалом"
-
Директор "Манчестер Сити" сделал заявление касательно будущего Гвардиолы
-
1
Молодежной сборной России для выхода на Евро-2021 осталось победить в одном матче
-
"Краснодар" поздравил свой стадион с днем рождения
-
"Бог идет за тобой": Ибрагимович высказался о выздоровлении от коронавируса
-
Журналист Карпов назвал зарплату Шварца в "Динамо"
-
Лэмпард дал согласие на переход Мозеса в "Спартак"
-
"Барселона" недовольна отказом Дембеле и Умтити покидать клуб
-
1
Сафонов впервые получил вызов в сборную России
-
Озил назвал "Арсеналу" условия для расторжения контракта
-
1
Двух футболистов молодежки России могут вызвать в основную сборную
-
1
"Спартак" интересуется защитником "Болоньи"
-
Джикия и Гильерме смогут сыграть против Турции
-
1
"Динамо" согласовало контракт со Шварцем
-
Беляев поделился эмоциями от вызова в сборную России
-
"Локомотив" отреагировал на информацию о том, что у Гильерме высокая температура
-
Стала известна дата прибытия Венделя в расположение "Зенита"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13