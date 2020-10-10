"Лион" представил Де Шильо

"Лион" провел презентацию новичка команды Маттии Де Шильо.

Напомним, что "ткачи" арендовали 27-летнего итальянца у "Ювентуса" до конца текущего сезона.

Контракт Де Шильо с "Ювентусом" рассчитан до лета 2022 года.

В прошлом сезоне на счету игрока 13 матчей во всех турнирах.

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