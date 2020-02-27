"Лион" прервал безвыигрышную серию в плей-офф Лиги Чемпионов, которая длилась 8 лет

До матча с "Ювентусом" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов "Лион" восемь лет не мог победить в плей-офф главного еврокубкового турнира.

В феврале 2012 года "ткачи" на аналогичной стадии соревнования взяли верх над кипрским АПОЭЛом (1:0) и с тех пор терпели неудачи.

Благодаря голу Люки Тузара "Лион" прервал неприятную серию. Ответный поединок с "Ювентусом" запланирован на 17 марта.

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