"Лион" прилетел в Санкт-Петербург на матч Лиги Чемпионов с "Зенитом"

Футболисты и тренеры "Лиона" прилетели в Россию на матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Зенитом", сообщает официальный сайт французского клуба.

Матч "Зенит" - "Лион" состоится в среду, 27 ноября. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".

После четырех туров "Лион" занимает второе место в турнирной таблице группы G, набрав семь очков. "Зенит" находится на третьей позиции, имея в активе четыре очка.

Напомним, что в первом круге клубы сыграли вничью во Франции со счетом 1:1.

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