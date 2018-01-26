"Лион" приобрел форварда "Лилля" Терье

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"Лион" приобрел форварда "Лилля" Терье

Форвард "Лилля" Мартен Терье подписал контракт с "Лионом".

Как сообщает официальный сайт клуба, футболист заключил с клубом контракт до лета 2022 года. Стоимость сделки составила 11 миллионов евро плюс 4 миллиона в виде бонусов.

Однако отметим, что до конца сезона Терье будет играть в аренде за "Лилль".

В текущем сезоне Терье сыграл 16 матчей и отметился 3 голами.

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