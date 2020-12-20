"Лион" продаст Депая всего за 5 млн евро

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"Лион" продаст Депая всего за 5 млн евро"Лион" выставил на трансфер форварда Мемфиса Депая.

Контракт игрока с клубом истекает летом следующего года. Французы не желают терять 26-летнего форварда бесплатно. Руководство отпустит игрока сборной Нидерландов в тот клуб, который отдаст за него 5 млн евро зимой, сообщает Diario Sport со ссылкой на L’Équipe.

В прошлом трансферном окне игрок мог перейти в "Барселона". Каталонцы были готовы подписать футболиста, но "Лион" потребовал 25 млн евро, и сделка не была утверждена.

Мемфиса Депай в сезоне 2020/2021 в Лиге 1 провел 16 игр за клуб. В его активе 8 голов и  4 результативные передачи.

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