"Лион" продлил контракт с Фекиром

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"Лион" продлил контракт с Фекиром

"Лион" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Яссином Фекиром.

Стороны заключили контракт до 2020 года. 21-летний футболист присоединился к "ткачам" в 2015 году, однако пока не провёл за команду ни одного официального матча.

Отметим, что Яссин Фекир является младшим братом лидера "Лиона" Набиля Фекира.

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