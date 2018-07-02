"Лион" продлил контракт с трансферной целью "Барселоны"

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"Лион" продлил контракт с трансферной целью "Барселоны"

Полузащитник Уссам Ауар продлил контракт с "Лионом", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года. Стоит отметить, что хавбеком ранее интересовались "Ливерпуль" и "Барселона".

20-летний Ауар выступает за "Лион" с 2016 года, провел за клуб 49 матчей и забил 8 голов. Сыграл 3 матча за молодежную сборную Франции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.

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