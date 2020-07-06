"Лион" продлил контракт с юным талантом, которым интересуются "Реал", "Барселона" и "Ювентус"

Теги лионматис райан черкиреал мадридбарселонаювентус

"Лион" продлил контракт с юным талантом, которым интересуются "Реал", "Барселона" и "Ювентус"

"Лион" объявил о продлении контракта с полузащитником Райаном Шерки, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и лионским клубом будет действовать до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что хавбек входит в сферу интересов "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса".

16-летний Шерки является воспитанником "Лиона". В нынешнем сезоне он провел за клуб 12 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Неймар достиг договоренности с ПСЖ касательно возможного перехода в "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Агент бразильца Бобсины отреагировал на информацию об интересе "Спартака" и "Краснодара"

Агент бразильца Бобсины отреагировал на информацию об интересе "Спартака" и "Краснодара"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов