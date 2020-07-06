"Лион" продлил контракт с юным талантом, которым интересуются "Реал", "Барселона" и "Ювентус"

"Лион" объявил о продлении контракта с полузащитником Райаном Шерки, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и лионским клубом будет действовать до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что хавбек входит в сферу интересов "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса".

16-летний Шерки является воспитанником "Лиона". В нынешнем сезоне он провел за клуб 12 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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