"Лион" проиграл "Метцу" в матче Лиги 1
В рамках 20-го тура французской Лиги 1 "Лион" уступил "Метцу".
"Лион" по-прежнему занимает третье место и отстает от "Лилля" и ПСЖ на два очка. "Метц" поднялся на девятое место.
"Лион" - "Метц" 0:1
Гол: Булая, 90 - 0:1
"Лион": Антони Лопеш, Де Шильо (Корне, 68), Марсело, Дюбуа, Денайер, Какре (Бруно Гимараэс, 90), Тиаго Мендес, Лукас Пакета (Ауар, 68), Кадевере (Слимани, 77), Токо-Экамби (Шерки, 76), Депай.
"Метц": Укиджа, Сантонз, Куяте, Бронн, Делен (Юдоль, 54), Булая, Ангбан (Сарр, 76), Вагнер (Яде, 61), Маига, Гуйе (Лейя-Исека, 61), Бойе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13