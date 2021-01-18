"Лион" проиграл "Метцу" в матче Лиги 1

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"Лион" проиграл "Метцу" в матче Лиги 1

В рамках 20-го тура французской Лиги 1 "Лион" уступил "Метцу".

"Лион" по-прежнему занимает третье место и отстает от "Лилля" и ПСЖ на два очка. "Метц" поднялся на девятое место.

"Лион" - "Метц" 0:1

Гол: Булая, 90 - 0:1

"Лион": Антони Лопеш, Де Шильо (Корне, 68), Марсело, Дюбуа, Денайер, Какре (Бруно Гимараэс, 90), Тиаго Мендес, Лукас Пакета (Ауар, 68), Кадевере (Слимани, 77), Токо-Экамби (Шерки, 76), Депай.

"Метц": Укиджа, Сантонз, Куяте, Бронн, Делен (Юдоль, 54), Булая, Ангбан (Сарр, 76), Вагнер (Яде, 61), Маига, Гуйе (Лейя-Исека, 61), Бойе.

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