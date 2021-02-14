"Лион" проиграл "Монпелье" и не сумел возглавить Лигу 1

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"Лион" проиграл "Монпелье" и не сумел возглавить Лигу 1

В матче 25-го тура чемпионата Франции "Лион" на своем поле проиграл "Монпелье" со счетом 1:2. Победу гостям принесли голы Тежи Саванье и Сепа Ваи. В составе лионцев отличился Лукас Пакета.

"Лион" с 52 очками остался на третьей позиции в Лиге 1 и не сумел выйти на первое место. "Монпелье", набрав 35 очков, поднялся на восьмое место.

"Лион" – "Монпелье" - 1:2 (1:1)
Голы: Саванье, 20 - 0:1, Лукас Пакета, 45 - 1:1, Ваи, 65 - 1:2

"Лион": Антони Лопеш, Диоманде, Дюбуа, Марсело (Бенламри, 26), Ауар (Слимани, 72), Тиаго Мендес, Лукас Пакета (Шерки, 72), Корне (Де Шильо, 62), Кадевере (Бруно Гимараэс, 62), Депай, Токо-Экамби.

"Монпелье": Омлин, Конгре, Илтон, Ристич (Коцца, 68), Самбия, Молле (Ле Таллек, 75), Саванье, Ферри, Делор (Ваи, 46), Лаборд (Шкулетич, 80), Мавидиди (Педру Мендеш, 81).

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