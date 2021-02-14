"Лион" проиграл "Монпелье" и не сумел возглавить Лигу 1
В матче 25-го тура чемпионата Франции "Лион" на своем поле проиграл "Монпелье" со счетом 1:2. Победу гостям принесли голы Тежи Саванье и Сепа Ваи. В составе лионцев отличился Лукас Пакета.
"Лион" с 52 очками остался на третьей позиции в Лиге 1 и не сумел выйти на первое место. "Монпелье", набрав 35 очков, поднялся на восьмое место.
"Лион" – "Монпелье" - 1:2 (1:1)
Голы: Саванье, 20 - 0:1, Лукас Пакета, 45 - 1:1, Ваи, 65 - 1:2
"Лион": Антони Лопеш, Диоманде, Дюбуа, Марсело (Бенламри, 26), Ауар (Слимани, 72), Тиаго Мендес, Лукас Пакета (Шерки, 72), Корне (Де Шильо, 62), Кадевере (Бруно Гимараэс, 62), Депай, Токо-Экамби.
"Монпелье": Омлин, Конгре, Илтон, Ристич (Коцца, 68), Самбия, Молле (Ле Таллек, 75), Саванье, Ферри, Делор (Ваи, 46), Лаборд (Шкулетич, 80), Мавидиди (Педру Мендеш, 81).
Не пропустите: ПСЖ одержал сложную победу в Лиге 1. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 13 февраля
-
"Лион" проиграл "Монпелье" и не сумел возглавить Лигу 1
-
1
Дубль Месси принес "Барселоне" крупную победу над "Алавесом"
-
"Милан" сенсационно проиграл "Специи"
-
Нобоа рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак"
-
Дженнаро Гаттузо сменил имидж (фото)
-
Карпин порассуждал о возможности возглавить сборную России
-
"Ювентус" нацелился на двух футболистов "Фиорентины"
-
Бывший футболист "Спартака" оформил ассистентский покер в чемпионате Англии
-
Гюндоган назвал лучшего футболиста в истории
-
Пирло высказался о поражении "Ювентуса" в матче с "Наполи"
-
1
Месси повторил клубный рекорд "Барселоны"
-
Зидан рассказал о сроках восстановления травмированных Азара, Карвахаля и Васкеса
-
2
Юрген Клопп оценил шансы "Ливерпуля" на чемпионство в АПЛ
-
"Аякс" обыграл "Хераклес" и увеличил отрыв от конкурентов
-
Зидан вновь потребовал от "Реала" купить Погба
-
2
"Манчестер Сити" разгромил "Тоттенхэм" в матче АПЛ
-
Озил помог "Фенербахче" выйти на 1-е место в чемпионате Турции
-
4
"Ювентус" с Роналду в составе проиграл "Наполи"
-
1
Инсинье забил юбилейный гол за "Наполи" и приблизился к Марадоне
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13