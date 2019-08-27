"Лион" проиграл "Монпелье" в чемпионате Франции

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"Лион" проиграл "Монпелье" в чемпионате Франции

В рамках третьего тура чемпионата Франции "Монпелье" неожиданно нанёс поражение одному из лидеров первенства "Лиону".

"Ткачи" уступили со счётом 0:1, при этом играя почти весь второй тайм вдесятером. 

"Монпелье" – "Лион" - 1:0

Гол: Суке, 42 - 1:0.

"Монпелье": Рульи, Суке, Коцца, Илтон, Ойонго (Ристич, 90), Ферри, Ле Таллек, Молле (Долли, 74), Педру Мендеш, Лаборд, Делор.

"Лион": Антони Лопеш, Андерсен, Дюбуа, Коне, Денайер, Ауар, Тиаго Мендес (Терье, 83), Тузар (Тете, 65), Траоре (Корне, 68), Дембеле, Депай.

Удаление: Коне (51).

Благодаря победе "Монпелье" поднялся на 12-е место в турнирной таблице Лиги 1, а "Лион" сохранил за собой вторую позицию.

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