"Лион" проиграл "Монпелье" в чемпионате Франции
В рамках третьего тура чемпионата Франции "Монпелье" неожиданно нанёс поражение одному из лидеров первенства "Лиону".
"Ткачи" уступили со счётом 0:1, при этом играя почти весь второй тайм вдесятером.
"Монпелье" – "Лион" - 1:0
Гол: Суке, 42 - 1:0.
"Монпелье": Рульи, Суке, Коцца, Илтон, Ойонго (Ристич, 90), Ферри, Ле Таллек, Молле (Долли, 74), Педру Мендеш, Лаборд, Делор.
"Лион": Антони Лопеш, Андерсен, Дюбуа, Коне, Денайер, Ауар, Тиаго Мендес (Терье, 83), Тузар (Тете, 65), Траоре (Корне, 68), Дембеле, Депай.
Удаление: Коне (51).
Благодаря победе "Монпелье" поднялся на 12-е место в турнирной таблице Лиги 1, а "Лион" сохранил за собой вторую позицию.
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